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رئيسة وزراء بنغلاديش تستقبل وزير الخارجية

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

دكا : واس

استقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، في العاصمة دكا، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لدولتها وحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، فيما حملت رئيسة الوزراء سمو وزير الخارجية تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

‏‌‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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