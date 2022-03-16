دمج عمل عيادات “تطمن” في مراكز الرعاية الصحية الأولية

جدة : البلاد

أعلنت الصحة عن إعادة العمل بالكامل لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية ودمج خدمات عيادات تطمن مع بقية خدمات الرعاية الأولية في بعض المراكز ، حيث يأتي هذا الإجراء نظراً لانخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة التحصين، ورفع الإجراءات الاحترازية، كما تود الاحاطة انه تم إعادة العمل الممتد في مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة مسبقآ بجميع مناطق المملكة وذلك لتغطية الاحتياج للمستفيدين.

وأشارت الصحة إلى أن العمل مستمر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بنفس النهج الذي كانت عليه أثناء الجائحة وذلك بهدف المحافظة على المنجزات التي تحققت في السنتين الماضيتين ، والتي وضعت المملكة في مقدمة دول العالم التي نجحت بفضل الله في مواجهة الجائحة.

وأكدت الوزارة أن رفع الإجراءات الاحترازية لا يعني التراخي في الالتزام بمتطلبات الصحة العامة من النظافة واستخدام معقم اليدين، والالتزام بالكمامة في الأماكن المغلقة ، لافتةً أنها مستمرة في تقييم الوضع الصحي، وفقاً للمستجدات محلياً ودولياً، داعية إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد 937 للاستشارة والرد على الاستفسارات.

يُذكر أن عيادات “تطمن” خصّصتها الصحة مع بداية ظهور الجائحة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سُعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين وبدون حجز موعد مسبق حيث بلغ عدد الزيارات التراكمي أكثر من 5.5 مليون وبلغت نسبة الاحالة إلى المستشفيات 2٪؜ فقط فيما بلغ عدد المسحات 4.2 مليون مسحة وتجاوز عدد عيادات تطمن 230 عيادة.