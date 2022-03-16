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خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة دولة قطر بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح، متمنيا سموه لخادم الحرمين الشريفين أتم الصحة والعافية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ برقيتي تهنئة مماثلتين من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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