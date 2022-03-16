حلم التخسيس والنظام الغذائي.. اعرف أكثر عن نظام الوجبات السائلة

حلم التخسيس وإنقاص الوزن ليس بالأمر السهل، وقد يكون من المغري إجراء تغييرات متطرفة من أجل تسريع العملية.

ولكن، هل النظم الغذائية السائلة خطيرة؟

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فمن الواقعي أن تهدف إلى خسارة نصف كيلو غرام إلى كيلو غرام في الأسبوع.

ويعد اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عن المعتاد – إلى جانب النشاط البدني المنتظم – أفضل طريقة لفقدان الوزن.

لكن قد تفكر في شيء أكثر قسوة، مثل اتباع نظام غذائي سائل.

وبحسب روسيا اليوم كانت هناك واقعة مخيفة في يوم الجمعة، 4 مارس.

حيث أعلن عن وفاة لاعب الكريكيت الأسترالي السابق شين وارن، وكان يتبع نظاما غذائيا سائلا لمدة أسبوعين قبل وفاته.

وعلى الرغم من أن تشريح الجثة أشار إلى أنه مات لأسباب طبيعية، فقد عانى وارن من آلام في الصدر قبل وفاته.

ويشتبه في إصابته بنوبة قلبية. ولم يكن هناك دليل يربط وفاته بالنظام الغذائي السائل.

وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يكونون بخير تماما عند اتباع نظام غذائي سائل.

إلا أنه ليس طريقة آمنة لفقدان الوزن للجميع.

ويعني النظام الغذائي السائل أنك تحصل على كل (أو على الأقل معظم) السعرات الحرارية من المشروبات.

وفي بعض الأحيان، يقترح الطبيب اتباع نظام غذائي سائل قبل إجراء طبي أو إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

ولكن لا ينبغي أبدا اتباع هذه الحميات دون إشراف طبي.

وعادة ما تتضمن الأنظمة الغذائية السائلة المتبعة لفقدان الوزن استبدال وجباتك المعتادة بعصائر الفاكهة.

وكذلك عصائر الخضروات والعصائر المخفوقة.

هل الوجبات السائلة خطرة؟

لا تعتبر الأنظمة الغذائية السائلة خطرة فقط، ولكنها قد تكون أيضا غير فعالة.

والهدف هو تقليل السعرات الحرارية مع الحصول على الكثير من العناصر الغذائية في نفس الوقت.

ولكن هذا ليس ممكنا دائما. وبالطبع، إذا كونك تتناول طعاما أقل، فإنك ستستهلك سعرات حرارية أقل وستفقد الوزن.