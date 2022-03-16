حسين فهمي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت وزيرة الثقافة في مصر الفنانة إيناس عبدالدايم، اليوم الثلاثاء، تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست المصري محمد حفظي.

ووجهت وزيرة الثقافة، في بيان رسمي، الشكر للرئيس السابق للمهرجان المنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية.

وقالت إيناس عبدالدايم إن ”محمد حفظي استطاع خلال رئاسته السنوات الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي تطويره“، متمنية له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست.

وأشارت الوزيرة المصرية، في البيان، إلى أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة، في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي الرئيس الجديد للمهرجان والمنتج محمد حفظي الرئيس السابق له.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها حسين فهمي رئاسة المهرجان، حيث تولى هذا المنصب منذ 20 عاما، عندما ترأسه 4 دورات متتالية من عام 1998 وحتى 2001، بعد رحيل رئيس المهرجان الأسبق سعد الدين وهبة.