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تفاصيل إحباط محاولات تهريب المخدرات في المملكة

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة والجوف من إحباط محاولات تهريب (1,214,966) قرص إمفيتامين مخدر، و(2495) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(75) طنًا و(474) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (141) متهمًا، منهم (79) مواطنًا و(62) مخالفًا لنظام أمن الحدود (32) من الجنسية اليمنية و(25) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الإريترية و(3) من الجنسية السودانية والصومالية والهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، فيما تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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