الرياضة بعد إيقافها وتغريمها لـ” البلوي”.. الاتحاد: الانضباط مستفزة ويجب حلها

جدة- البلاد

أصدر نادي الاتحاد بياناً اليوم (الأربعاء) تعليقاً على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق المدير التنفيذي للنادي حامد البلوي، واصفاً ما حدث بالاستفزاز. وقال النادي في بيانه:” إنه دأب خلال الموسم الجاري على احترام قرارات اللجنة القضائية الرياضية باتحاد القدم، ولم يصدر أي اعتراض على أي قرار وتحديداً بعد قرار منع حضور جمهور الاتحاد في مباراة النصر قبل المباراة بأيام معدودة. وأكد أنه وإن كان يحترم لجنة الانضباط وقراراتها فهذا لا يشفع لها ممارسة ما وصفه باستفزاز النادي بين الحين والآخر، مشيراً إلى قرارات اللجنة السابقة بحق المحترف عبدالرزاق حمدالله والعقوبات السابقة بحق نائب رئيس النادي. ولفت إلى أنه لم يرد أن يتحدث عما وصفه بالاستفزاز إعلامياً لكنه اضطر لذلك لوقف أعمال لا يعلم ما هي نهايتها، مضيفاً أن كرة القدم أصبحت عقوبات انضباطية أكثر من كونها لعبة وممارسة وصناعة واستثماراً وتنافساً. وأشار إلى اعتقاده أن الأمور وصلت لمنعطف خطير في الوضع القضائي باتحاد القدم، الذي يجب عليه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط وتشكيل لجنة جديدة تواكب التطور في الكرة السعودية. ونوه إلى استغرابه من تبرير اللجنة معاقبة البلوي بمخالفته مواد السرية، مبيناً أن اللجنة هي التي أرسلت للنادي قراراً انضباطياً صادراً بحق أحد الأندية الأخرى، متسائلاً هل يقوم النادي بتبليغهم بالقرار ومن يحاسب اللجنة على هذه المخالفات ومخالفة السرية تحديداً. يذكر أن لجنة الانضباط قد أعلنت تغريم المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي مبلغ 75 ألف ريال بجانب إيقافه 4 مباريات، بداعي الإساءة لحكم مباراة فريقه أمام الهلال وكذلك الإساءة للاتحاد السعودي وأعضاء مجلس إدارته ولجانه القضائية والإخلال بواجب السرية.