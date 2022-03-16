القتل تعزيراً لمواطن قتل ابنه الرضيع وتسبب في وفاة زوجته

مكة المكرمة : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم بمنطقة مكة المكرمة حكم القتل تعزيراً في / حميد بن سفران بن مقبل العصيمي -سعودي الجنسية- اثر اقدامه على قتل ابنه الرضيع/ ريان، وذلك بضربه في أماكن متفرقة من جسده، والتسبب في وفاة زوجته/ ريم بنت هلال العصيمي -سعودية الجنسية- وذلك بترويعها وهروبها مما أدى إلى دهسها من إحدى السيارات ووفاتها.

وبحسب بيان الداخلية تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ حميد بن سفران بن مقبل العصيمي اليوم الأربعاء 13/8/1443هـ الموافق 16/3/2022م بمنطقة مكة المكرمة.