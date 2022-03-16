الإقتصاد

السعودية تحصل على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

حصلت السعودية على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (UNCITRAL) للفترة (2022 – 2028) وذلك في الانتخابات التي انعقدت أثناء اجتماع الجمعية العامة أمس الإثنين في مدينة نيويورك، حيث كانت المملكة ضمن الدول المرشحة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعمل وزارة التجارة ممثَّلة في المركز الوطني للتنافسية مع الأمم المتحدة ممثَّلة بمكتب الشؤون القانونية على تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة الدولية، ويسهم انضمام المملكة إلى عضوية لجنة القانون التجاري الدولي في بناء القدرات وإذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها عند الاقتضاء، وتحديد مواضيع الإصلاحات التشريعية التجارية، وتطوير الصياغة التشريعية، ودعم معايير القانون التجاري الدولي.

وأنشئت لجنة القانون التجاري الدولي عام 1966م، وتضم (70) دولة عضو، وتعد بمثابة الهيئة القانونية لمنظمة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، ومن أبرز أهدافها معالجة وإزالة عوائق التعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية مقبولة عالميً وموحدة، وتقديم المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين التجارية الموحدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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