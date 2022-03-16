السرطان يؤثر على عادات الأكل.. إذا لاحظت هذه الأمور استشر الطبيب فورا

السرطان هو شيطان العصر لذا يتسبب في مخاوف وترقب كبير بين الملايين، ويمكن أن يسبب السرطان عددا من العلامات.

بما في ذلك بعض العلامات التي قد تؤثر على شهيتك. وإذا كنت قلقا بشأن العلامات.

فمن المهم مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن.

وقد تكون بعض العلامات المتعلقة بتغيرات الشهية ناتجة عن عدد من الحالات الأخرى.

على الرغم من أن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ينصح دائما بالذهاب لرؤية الطبيب.

وذلك إذا كنت قلقا بشأن الأعراض أو التغييرات التي تطرأ على جسمك.

ويقول: يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لاحظت تغييرا غير طبيعي بالنسبة لك أو إذا كان لديك أي علامات وأعراض محتملة للسرطان.

وتقول المنظمة: “من غير المحتمل أن يزول قلقك إذا لم تحدد موعدا.

قد لا تكون الأعراض بسبب السرطان. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فكلما تم التقاطه مبكرا، زادت فرصة نجاح العلاج”.

وتقول أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن الأعراض التي تؤثر على الأكل يمكن أن تكون علامات على الإصابة بالسرطان.

ويمكن أن تشمل صعوبة البلع.

وتقول المؤسسة الخيرية أيضا: “من الطبيعي أن تشعر ببعض الانزعاج أو الألم الطفيف أحيانا بعد تناول وجبة كبيرة أو دهنية أو حارة”.

وتضيف: “ولكن إذا كنت تعاني من حرقة في المعدة، أو ارتجاع حامض، أو عسر هضم كثيرا.

أو إذا كان الأمر مؤلما بشكل خاص، فعليك مراجعة طبيبك.

ويمكن أن يحدث فقدان الشهية لأسباب عديدة مختلفة.

تحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أنك لست جائعا كالمعتاد ولم تتحسن الحالة.