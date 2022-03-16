الرياضة اتحاد القدم ردا على بيان نادي الاتحاد: نؤكد استقلالية كافة اللجان القضائية

الرياض – هاني البشر

أصدر الاتحاد السعودي توضيحا إعلاميا ردا على البيان الصادر عبر حساب نادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم جاء فيه: ” يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها، ويشدد الاتحاد السعودي على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.