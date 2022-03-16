الرياضة

اتحاد القدم ردا على بيان نادي الاتحاد: نؤكد استقلالية كافة اللجان القضائية

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أصدر الاتحاد السعودي توضيحا إعلاميا ردا على البيان الصادر عبر حساب نادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم جاء فيه:

” يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها، ويشدد الاتحاد السعودي على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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