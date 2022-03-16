إزالة ورش ومستودعات عشوائية في بريمان

جدة ـ البلاد

أزالت أمانة محافظة جدة أمس، تعديات على أراض حكومية بمساحة 76,350 متراً مربعاً بنطاق بريمان، وذلك ضمن جولاتها الميدانية، مستهدفة مراقبة المخالفات البلدية ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية وأسفرت عن رصد 26 ورشة ومستودعاً في حي “الأجواد”، وسحب 4 من الناقلات المخالفة، مضيفة أن المواقع المرصودة تعمل على ممارسة أنشطة بطرق غير نظامية ما يسبب آثاراً صحية وبيئية.

وأكدت أمانة جدة، مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 .