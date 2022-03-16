أمير حائل يعطي إشارة انطلاق رالي جميل للسيدات

حائل- خالد الحامد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن انطلاق رالي جميل للسيدات بمشاركة 35 فريقاً من 15 جنسية، لأول مرة بالمملكة، يعتبر بداية جديدة لرياضة السيارات للسيدات.
منوهاً سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ومبادرة من عبداللطيف جميل للسيارات ومؤسسة عبدالله باخشب.
وتطرق سموه للمزايا النسبية والمواقع الطبيعية في منطقة حائل التي جعلت منها منطلقاً للراليات الصحراوية الأولى في المملكة، معرباً سموه عن شكره لجميع من ساهم في نجاح انطلاق رالي جميل للسيدات من جهات حكومية وخاصة ولجان تنظيمية.
جاء ذلك خلال كلمة لسموه خلال رعايته لحفل انطلاق المتسابقات المشاركات في رالي جميل للسيدات في نسخته الأولى لعام 1433، في قصر القشلة التاريخي بمدينة حائل.
وأطلق سموه شارة بدء السباق بمشاركة (70) متسابقة يمثلن (35) فريقاً من (15) جنسية.
ويتكون الرالي من ثلاث مراحل بمسافة تبلغ (1000) كيلو متر، حيث يبدأ من حائل ويمر بالقصيم وينتهي بالرياض، ويعد أول رالي ملاحي للسيدات على الطرق الوعرة، والوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتمد هذا الرالي على استخدام مهارات التخطيط ونظام الملاحة (GPS)، ولا يعتمد على السرعة بهدف جمع أكبر عدد من النقاط عند كل نقطة وصول.