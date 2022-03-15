7 علاجات منزلية لعلاج القدم المتقرحة والمتورمة

يمكن أن يحدث وجع القدمين من الشبشب الزجاجي والأحذية البالية إلى التعب أو الأمراض ، يمكن أن تتسبب الكثير من الأشياء في معاناتك من التعب والألم في القدمين.

بينما يمكن أن تساعد الأدوية بالتأكيد ، نحن مستعدون بهذه العلاجات المنزلية البسيطة والسريعة والسهلة والشعور بالرضا! ها نحن:

نقع طويل لطيف

لا شيء يهدئ أوجاع وحكة النهار مثل نقع طويل لطيف.

هذا ينطبق بشكل خاص على قدميك التي أسيئت معاملتها.

يمكنك اختيار النقع الساخن والبارد – حيث تنقع قدميك بالتناوب في الماء الساخن والبارد كل 5 دقائق – أو نقع قدميك في ماء دافئ مع أملاح إبسوم وبضع قطرات من زيوت اللافندر وإكليل الجبل والأوكالبتوس الأساسية للتهدئة جسمك من اطراف قدميك الى اصداف قلبك.

قم بتدليك أوجاعك

عالج قدميك بتدليك لطيف باستخدام الشوبك أو كرة التنس. كل ما عليك فعله هو دحرجة قدميك العاريتين فوق الكرة / الدبوس لعدة دقائق.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تدليك الألم بنفسك ببعض زيت الزيتون الدافئ لمساعدتك على التخلص منه.

ممارسة الرياضة بها

نعم ، القليل من التمارين لشد عضلات قدميك يمكن أن يساعد في تخفيف الآلام.

يمكنك إسقاط عدة أقلام رصاص على الأرض والتقاطها بأصابع قدميك.

يمكنك أيضًا تعريض قدميك لمباعدة إصبعك. ما عليك سوى الجلوس على كرسي وعبور رجلك اليمنى ، مع إراحة كاحلك على فخذك الأيسر.

نسج أصابع يدك من خلال أصابع قدمك اليمنى للفصل بينهما.

ركز على نشر أصابع قدميك على نطاق واسع ؛ وحاول ألا تسحبهم لأعلى أو لأسفل. امسك لبضع دقائق ثم بدّل الجوانب.

وبالمثل ، يمكنك تجربة رفع إصبع القدم والعديد من تمارين القدم الأخرى.

الجليد

ضع كيسًا من الثلج على الكعب العالي لمدة 20 دقيقة تقريبًا لتخفيف الألم من الكعب العالي.

يمكن أيضًا استخدام الثلج لتقليل التورم في قدميك بسرعة.

ضع كمية صغيرة من الثلج المجروش في كيس بلاستيكي صغير أو استخدم كيس من البازلاء المجمدة واستخدمه لتدليك المنطقة المصابة بحركة دائرية.

ومع ذلك ، تذكر أن استخدام كيس من الثلج لأكثر من 10 دقائق في المرة الواحدة يمكن أن يلحق الضرر بجلد وأعصاب قدميك.

كل بطريقة مناسبة

في حال كنت تعاني من انتفاخ في القدمين وعدم ارتياحها.

تناول الأطعمة التي يمكن أن توازن مستويات احتباس السوائل في جسمك. اجعل الموز جزءًا من نظامك الغذائي لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تخفيف احتباس السوائل.

ارفعي قدميك

يمكن أن تكون الجاذبية أقسى من المعتاد ، عندما يتعلق الأمر بالوذمة ، ارفع قدميك كلما استطعت.

تكمن الفكرة في إبقاء قدميك في مستوى أعلى من مستوى قلبك ، لذا اسند قدميك على وسادتين في كل فرصة تحصل عليها.

سواء كنت تسترخي في المساء ، أو تنام في الليل ، حتى القليل من الارتفاع يمكن أن يساعد في تقليل التورم كثيرًا.

في صحتك

يعد وجود الملح الزائد في جسمك سببًا كبيرًا للتورم ، ويمكن أن تساعد زيادة تناول السوائل في تخفيف الملح في نظامك.

حاول الحصول على 8-10 أكواب من الماء خلال اليوم لطرد الملح.

لإضافة القليل من النكهة إلى التمرين ، جرب ماء الخيار والليمون. ما عليك سوى إسقاط بضع شرائح من الليمون والخيار في كوب الماء الخاص بك

مع القوى الخارقة المضادة للالتهابات لكل من هذه الفاكهة ، تحصل المياه الخاصة بك على قوة إضافية لمكافحة التورم.