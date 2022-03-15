الرياضة 5 فرق تشارك في بطولة الهوكي المفتوحة

الرياض – هاني البشر

يتنافس 44 لاعباً يمثلون 5 فرق من السعودية في البطولة المفتوحة الرابعة للهوكي التي ستنطلق الجمعة المقبل على ملاعب الصالات الخضراء في المنطقة الشرقية، وتستمر لمدة يومين تحت إشراف الاتحاد السعودي للهوكي. وتعد البطولة هي الرابعة للهوكي على مستوى السعودية، بعد نجاح البطولة الأولى التي جرت في الدمام، سبتمبر الماضي، إلى جانب البطولة الثانية التي نُظمت في محافظة جدة خلال أكتوبر الماضي، إضافة للبطولة الثالثة التي أقيمت في الرياض في ديسمبر الفائت وتوج بكؤوسها فريق نقي. من جهته، شدد المهندس محمد المنديل، رئيس الاتحاد السعودي للهوكي على حرص اتحاد الهوكي على تنظيم مثل هذه البطولات التي يسعى من خلالها إلى التعريف باللعبة عبر إقامتها وتنظيمها في عدد من المناطق السعودية، ونشر ثقافتها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من تطور يوافق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، معبراً عن الدعم اللا محدود الذي تحظى به الرياضة السعودية من قبل القيادة الرشيدة.