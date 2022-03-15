107 لاعبات من 27 دولة يتنافسن ببطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف

جدة- خالد مرضاح
تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 17 مارس منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والمقامة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تُعد إحدى أهم بطولات الجولف العالمية تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، وتستمر على مدار 4 أيام.
وتُعد نسخة هذا العام هي الثالثة، وبمجموع جوائز يصل إلى 1 مليون دولار أمريكي، تتنافس عليها نخبة لاعبات الجولف العالميات، تتقدمهن لاعبات حققن لقب بطولات كبرى مثل: آنا نوردكفيست وجورجيا هول، وكذلك نجمات كأس سولهايم كارلوتا سيغاندا وبرونتي لو، ولاعبات حصلن على ألقاب في بطولات الجولة الآسيوية مثل: ماريان سكاربنورد، وأليسون لي، وأوليفيا كوان، وبولين روسين بوشار، وستيف كيرياكو، وآن فان دام، وبطلة نسخة عام 2020 الدنماركية إميلي كريستين بيدرسن.
وتعتبر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية ثاني البطولات في روزنامة الجولة الأوروبية للسيدات للعام 2022 الذي سيكون عاماً استثنائياً للجولة، حيث يقارب مجموع جوائز بطولاتها 30 مليون دولار وهو الأكبر في تاريخها.
– مشاركة مميزة تمثيل للاعبات العربيات
شهدت النسخة الأولى من البطولة في عام 2020 مشاركة لاعبة عربية واحدة فقط، وهي المغربية مها الحديوي. ولكن ستكون نسخة هذا العام هي المحطة الاحترافية الأولى أيضا للاعبتين المغربيتين، هما إيناس لقلالش ولينا بيلماتي.
مما يعني مشاركة 3 لاعبات عربيات محترفات للمرة الأولى في تاريخ منافسات بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.
قائمة عالمية
إضافة للأسماء المذكورة أعلاه، تضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة مجموعة من أفضل المواهب الشابة الطامحة لترك بصمتها في عالم رياضة القولف النسائية من خلال البطولة المرتقبة. مثل:
الأسترالية ستيفاني كيرياكو التي بلغ عدد ألقابها 3 بطولات بعمر 21 عاما وحاصلة على بطاقات احترافية من الجولة الأوروبية للسيدات وجولة بي جي أيه للسيدات، تعود للمشاركة بعد أن حققت المركز 9 في نسخة العام الماضي ومن المتوقع تقديمها لنتائج مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما تشارك أيضاً صاحبة الـ 18 ربيعاً السلوفينية بيا بابنِك التي كانت قد حققت أحد أكبر إنجازاتها في الجولة الأوربية على أرض المملكة وتحديداً في ملعب رويال غرينز بعد أن فازت باللقب الفردي ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق .
وشهد الأسبوع الماضي انسحاب حاملة اللقب النيوزيلندية ليديا كو من المنافسات، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد Covid-19 عقب مشاركتها في منافسات بطولة HSBC العالمية للسيدات في سنغافورة.
تغيير الموعد..
تم تقديم موعد إقامة نسخة هذا العام بثمانية أشهر من تاريخها المعتاد، مما يعني زيارة الجولة الأوروبية للمملكة في مناسبتين مختلفتين خلال هذا العام، ابتداءً ببطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية منتصف شهر مارس، ولاحقاً في سلسلة بطولات أرامكو للفرق في شهر نوفمبر، حيث سيحتضن نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كلا البطولتين.
ومن المتوقع أن تشهد منافسات البطولة تغيراً كبيراً في الأحوال الجوية من خلال رياح قوية من شأنها أن تصعب الأمور على اللاعبات ويجب عليهن أخذها بعين الاعتبار أثناء ضربهن للكرات على أرضية الملعب الذي يمتاز بالحفر الطولية.