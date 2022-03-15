منح تراخيص للتعليم والتدريب الإلكتروني

الرياض – البلاد

دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى سرعة التقديم للحصول على التراخيص اللازمة، حيث لن يسمح للجهات غير المُرخَّصة من مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بعد انتهاء الخطة الإلزامية لترخيص الجهات والبرامج التي انتهت الخميس الماضي.

وأعلن المركز إلزامية الترخيص لمزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، حيث وضعت مهلة للجهات لتصحيح أوضاعها وفق الخطة الإلزامية، التي امتدت لمدة ستة أشهر من بدايةً من 10/ 9/ 2021م حتى 10/ 3/ 2022م، وبانتهاء هذه الخطة تكون الجهات المقدمة للبرامج والتدريب ملزمة بالحصول على التراخيص التي تمكنها من الاستمرار في مزاولة النشاط.

وأشاد بالجهود المبذولة من الجهات الراغبة للالتزامها بمعايير المركز، موضحًا أن 191 جهة حكومية وخاصة تمكنت من الحصول على ترخيص، في حين استخرج 271 ترخيصًا لبرامج مقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني.

وأكد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أنه وفقًا للمادة (العاشرة) من لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة، فإنه لن يسمح للجهات غير المُرخَّصة من مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، وسيتولى المركز اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الجهات المخالفة؛ وذلك من منطلق المهام المنوطة به كجهة مستقلة .