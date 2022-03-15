الرياضة مدرب الاتفاق: سنخوض بقية مواجهات الدوري بنظام النهائيات

الدمام- حمودالزهراني

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير لـلفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أنه: على ثقة كبيرة بلاعبي فريقه بأن يتجاوزا المنعطف الهام الذي يعيشه الفريق خلال الجولات الحالية للدوري، بالرغم من كل الظروف التي تحيط بالفريق من إصابات وحالات تحكيمية ساهمت في وجود عدد من الإيقافات”. وقال كارتيرون: “عملنا بشكل جدي مع اللاعبين من أجل التحضير الجيد لمواجهة ضمك وكما تعلمون، بعد الأحداث التحكيمية في المباراة السابقة خسرنا نقطتين وخسرنا ثلاثة لاعبين لهذه المواجهة. وهذا ما جعلنا نقضي بعض الوقت لإيجاد الحلول لهذه المباراة ولكنني سعيد بروح اللاعبين لأنهم بكامل تركيزهم ويعملون بجدّ”. وأضاف كارتيرون: “يجب أن تكون لدينا الروح للتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي. لا أريد أن نفكر أننا ما زلنا نملك الوقت للفوز، كل مباراة هي مباراة مصيرية كما كانت مباراة النصر، سنذهب إلى أبها لمواجهة ضمك للعب نهائي، ولن نتصرف وكأننا نملك الوقت لتحسين الوضع. نملك نوعية مميزة من اللاعبين وأنا هنا لمساعدة اللاعبين والنادي”.