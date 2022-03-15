تنفيذ ازدواج طريق (الخرمة – رنية – بيشة)

الرياض – البلاد

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة / رنية / بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق؛

حيث يهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث. وقد انتهت أربع مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والرابعة والخامسة بنسبة 100 %، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة بمجموع أطوال 16 كم إلى 88 %، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 67 %، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 45 %، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 55 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 54 %.