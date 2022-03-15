“بوابة الدرعية” تعزز خططها للضيافة

الرياض – البلاد

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية وفنادق ومنتجعات فورسيزونز، عن خططهما لإطلاق فندق “فورسيزونز الدرعية”، الذي سيضم ما يقرب من 150 غرفة وجناحًا فاخرًا، ومساحات واسعة لاستضافة اجتماعات الأعمال والفعاليات والمناسبات، ومنتجعًا صحيًا.

وتحفل الدرعية التي تقع شمال غربي العاصمة الرياض، بإرث تاريخي يمتد لـ 300 عام من الأمجاد والبطولات، كما تمثل رمزًا وطنيًا بارزًا في تاريخ المملكة كونها مهد انطلاق الدولة السعودية الأولى.

ويقع في قلب الدرعية حي الطريف التاريخي، الذي يعد أحد أهم المواقع الأثرية في المملكة والمدرج على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو منذ العام 2010م، إلى جانب وادي حنيفة الخصب الذي يزخر ببساتين النخيل. ومن المقرر أن تضم المنطقة قريبًا مشروع بوابة الدرعية – المشروع الكبير الذي يحتفي بالتاريخ الثقافي، مشتملا على 13 منطقة متميزة تضم الوحدات السكنية، وعروض الضيافة، والمساحات المكتبية، والمحال التجارية، والمتاحف، والمؤسسات الثقافية، والفعاليات السياحية المقامة في الهواء الطلق، وغيرها الكثير.

كما يخطط لأن تكون الدرعية أحد أكثر مدن الشرق الأوسط الصالحة للمشاة بنسبة 100 %، حيث من المقرر أن تصبح عند اكتمالها الوجهة الثقافية والتراثية الأكبر في العالم. وستكون الدرعية مكانًا يثري تجربة الزائرين والمقيمين يجمع بين النمط المعماري النجدي التقليدي وفن العمارة المعاصر.