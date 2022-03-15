الرياضة الهلال يواصل صدارته لممتاز السلة.. وهبوط النهضة وأبها

جدة- البلاد

واصل الهلال تصدره الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة 21 قبل الأخيرة، التي اختتمت أمس الاثنين.

وقد فاز الهلال على نظيره الاتحاد ٩٩-٨٢ في اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، واحتفظ بصدارة الترتيب برصيد ٤١ نقطة، وفي حال فاز على النصر يوم السبت المقبل في الجولة 22 والأخيرة، سيتوج الهلال ببطولة الدوري، بينما خسارته ستؤجل حسم البطولة إلى لقاء فاصل يوم الأحد مع النصر؛ لتحديد بطل المسابقة. واحتفظ الاتحاد رغم الخسارة بالمركز الثالث برصيد ٣٧ نقطة . وعلى نفس الصالة، فاز الأهلي على نظيره الوحدة ١٠٥-٨٥ ليتقدم إلى المركز السابع برصيد ٣٠ نقطة، بينما الوحدة بالمركز السادس برصيد ٣١ نقطة، وشهدت المباراة مشاركة النجم مرزوق المولد بعد فترة انتهاء إيقافه مع فريقه الأهلي، وقدم مستوى مميزا، وساهم في فوز فريقه. وعزز النصر حظوظه في المنافسة على تحقيق بطولة الدوري بعد فوزه على نظيره الأنصار ٧٣-٦٦ في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ليحتل المركز الثاني برصيد ٤٠ نقطة، بينما حل الأنصار في المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة. وفي الأحساء، فاز الفتح على ضيفه أحد ٨٣-٧٧ ليحتل الفتح المركز الخامس برصيد ٣٤ نقطة، بينما جاء أحد بالمركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة. وفي تبوك، فاز ضباء على ضيفه السلام ٨٤-٧٦ ليحتل ضباء المركز العاشر برصيد ٢٥ نقطة، بينما حل السلام بالمركز التاسع برصيد ٢٩ نقطة. وحقق أبها أول فوز له في الدوري على حساب ضيفه النهضة ٨٢-٧٣ ليظل أبها في المركز الثاني عشر برصيد ٢٢ نقطة ، بينما النهضة بالمركز الحادي عشر برصيد ٢٣ نقطة وتأكد بذلك هبوط الفريقين لدوري الدرجة الأولي، بعد فوز ضباء على السلام وخسارة النهضة من أبها.