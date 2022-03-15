المهدي: أبوجبل لم يوقع للنصر

جدة- البلاد
كشف نواف المهدي، وكيل الأعمال السعودي لحارس الزمالك المصري محمد أبو جبل، في تصريحات فضائية أن نادي النصر من ضمن الأندية التي تفاوض الحارس محمد أبو جبل، وقال: بالنسبة لنا الأمور ليست واضحة حتى الآن فيما يخص وجهة اللاعب القادمة، خصوصا بعد تصريحات إدارة نادي الزمالك مؤخرا بخصوص مشاكل اللاعبين والفريق بشكل عام. نحن ننتظر قرار أبو جبل، وأتوقع أن نحسمه قبل التحاقه بمعسكر المنتخب المصري لمواجهتي السنغال”.
وأوضح المهدي: ” نرتبط باللاعب منذ شهر مايو 2021، وتواصلنا معه لجلبه لأحد أندية دوري المحترفين، لكن لم تتم الصفقة، وكنا على تواصل مع إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب آنذاك، قبل أن يعود مرتضى منصور لرئاسة النادي حاليا.. وأؤكد أن الحارس محمد أبو جبل لم يوقع لنادي النصر حتى الآن”.
وعن الأنباء التي ذكرت أن العضو الذهبي بنادي النصر عبداللطيف الشثري، طلب منه التوقيع مع محمد أبو جبل دون الرجوع لرئيس النصر مسلي آل معمر، أضاف وكيل اللاعب: ” ليس عندي أي تعليق، هذه الأنباء التي خرجت خلفها حساب يتابعه شخص بالدوري السعودي لأنه يتحدث عن لاعبين لدينا بشكل مستمر وبعمق”.
وأكد نواف المهدي: “مثل هذه الأخبار هدفها التفريق بين أعضاء شرف النصر وإدارته، والتفاوض كان مع إدارة النادي بشكل مباشر برئاسة مسلي آل معمر، ولا زالت الأمور غير واضحة حتى الآن بشأن التعاقد معه”.
واختتم: “محمد أبو جبل لم يوقع مع أي ناد حتى الآن، والنصر ضمن عدة أندية تقدمت للتفاوض مع الحارس، وللعلم يوجد ناد سعودي آخر يسعى للتعاقد مع أبوجبل، وأفضل عدم ذكره اسمه حاليا، وهو من الأندية الأربعة الأوائل بالدوري”.