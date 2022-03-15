الإقتصاد

المملكة والنمسا يتعاونان لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1443 هـ      15 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

استقبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية بجمهورية النمسا الدكتورة مارغريت شرامبوك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتحوّل الرقمي، والحكومة الرقمية، كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره السفير النمساوي لدى المملكة جورج بوستنجري، وعدد من مسؤولي الوزارة تشجيع الاستثمار في المجال الرقمي، آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التقنية في البلدين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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