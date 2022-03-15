القيادة تهنئ رئيسة المجر وتعزي رئيس زامبيا

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاتالين نوفاك، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر. وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روبياه باندا. وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأة وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاتالين نوفاك، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث سموه ، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روبياه باندا.وقال سمو العهد:” تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.