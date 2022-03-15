التعاون يعبر الجيش السوري لدور المجموعات بأبطال آسيا

جدة – هلال سلمان
تصوير – عبد الرحمن الخزيم
تأهل التعاون إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022. بعد فوزه مساء اليوم على الجيش السوري4/5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
كانت أولى الفرص الخطيرة للتعاون عبر لاعبه عون السلولي الذي وضع الكرة برأسه لكن حارس الجيش عبد اللطيف النعسان تصدى لكرته في الدقيقة 25، ثم سدد الإسباني ميدران كرة زاحفة مرت بجوار القائم (د 28)، وتألق الحارس السوري في التصدي لكرة الكاميروني تاوامبا من مسافة قريبة بعد عرضية سميحان النابت (د 34)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، واصل التعاون سيطرته وضغطه على مرمى ضيفه، وتعرض السلولي لإصابة اضطر معها المدرب غوميز لإشراك معتز هوساوي مكانه (د 59)، وتلاعب النابت بمدافعي الجيش وانفرد بالحارس لكن الأخير تصدى لكرته (د 68)، وأشرك غوميز فهد الرشيدي مكان هزاع الهزاع، ثم لعب جهاد الباعور قائد الجيش ركلة حرة مباشرة سجل منها محمد الواكد هدف التقدم للفريق السوري برأسية ساقطة خادعت حارس التعاون أنجوس (د 70)، لكن رد التعاون لم يتأخر بتسديدة قوية من النابت لم يحسن النعسان التعامل معها (د 81)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) ويلجأ الطرفان لشوطين إضافيين.
وأجرى غوميز 4 تغييرات دفعة واحدة مطلع الشوط الإضافي الأول، حيث زج بكل من عبدالملك العييري وسليمان هزازي وطارق عبدالله مكان ريان الموسى وسعد بالعبيد ويزيد البكر، قبل أن يشرك نواف الرشودي مكان النابت، وتصدى القائم لكرة حسن العمري (د 98)، ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت للتعاون الذي سيكمل المجموعة الرابعة لمنطقة غرب آسيا، التي تضم الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي وسيباهان الإيراني، وتقام مبارياتها في بريدة.