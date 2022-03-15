الرياضة التعادل يحسم لقاء الخليج ومضر في ممتاز اليد

الدمام- حمودالزهراني

تعادل فريقا الخليج و مضر بنتيجة (25-25)، في المباراة الجماهيرية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من البطولة، ليصل رصيد الفريقان إلى 26 نقطة، ويستمران بها في مقدمة سلّم الترتيب العام لأندية البطولة. سارت معظم فترات اللقاء سجالاً بين الطرفين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل (13-13)، ومع بداية الشوط الثاني، فرض مضر تقدمه بالنتيجة بفارق ثلاثة أهداف، واستطاع الخليج العودة لأجواء اللقاء وتعديل النتيجة، إلى أن انتهت المباراة بالتعادل. وفي باقي مباريات الجولة، تعادل المحيط مع الترجي (29-29)، وحقق الصفا الفوز على القارة (27-26)، وتمكن الزلفي من تجاوز العدالة بنتيجة (36-34)، وانتصر الوحدة على الأهلي بنتيجة (29-20)، واستطاع النور التغلب على السلام بنتيجة (39-23). وبهذه النتائج، استمر النور في المركز الثالث بـ 23 نقطة، يتبعه الوحدة رابعاً بـ 20 نقطة، ثم الصفا خامساً بـ 18 نقطة، ويمتلك فريقا الترجي والقارة 15 نقطة تضعهما في المركزين السادس والسابع توالياً، بعدهما الزلفي ثامناً بـ 14 نقطة، المحيط تاسعاً بـ 12 نقطة، والأهلي عاشراً بـ 8 نقاط، ويأتي العدالة في المركز الحادي عشر بنقطتين، فيما يتذيل السلام الترتيب بنقطة وحيدة.