“التجارة” تحقق جائزة أفضل الجهات الحكومية في حملات توعية المستهلك

الرياض : البلاد

حققت وزارة التجارة جائزة جمعية حماية المستهلك في مسار أفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في الحملات التوعوية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته.

وسلم معالي وزير الحج والعمرة والمكلف بمهام تنظيم جمعية حماية المستهلك الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الجائزة لوكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة عمر السحيباني، ومستشار معالي وزير التجارة المتحدث الرسمي عبدالرحمن الحسين، وذلك خلال حفل أقيم اليوم تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق 15 من شهر مارس كل عام.

وتهدف جائزة جمعية حماية المستهلك لتحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك، وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واعٍ بمسؤولياته وحقوقه وواجباته.