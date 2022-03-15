تناول البروتين من مصادر مختلفة يحد من ارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة نُشرت في Hypertension، أن تناول البروتين من مصادر مختلفة من الطعام، يحمي من ارتفاع ضغط الدم. وكانت الدراسة موجّهة بشكل خاص إلى النباتيين، حيث شملت مصادر الأطعمة اللحوم أيضاً، بحسب ديلي ميل.

وحلل الباحثون البيانات المتعلقة بالنظام الغذائي والصحة من 12200 بالغ في الصين بين عامي 1997 و2015، وتم مسح نظامهم الغذائي اليومي للمشاركين على مدى 3 أيام متتالية مرتين على الأقل في فترة 18 عاماً.

وقد حصل كل منهم على درجة من ثمانية بناءً على مجموعة البروتينات التي استهلكوها، وحصل كل منهم على نقطة واحدة لأي من المجموعات المختلفة.

ثم قارن الباحثون هذه البيانات بالتشخيصات الجديدة لارتفاع ضغط الدم لدى المشاركين، وتتبعوها لمدة 6 سنوات في المتوسط، وبحلول نهاية الدراسة أصيب 35% من المشاركين بارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة أن هؤلاء الذين حصلوا على 4 درجات أو أعلى في مجموعة متنوعة من البروتينات كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 66 في المائة، مقارنة بأولئك الذين سجلوا درجتين فقط.

وقال الباحثون إن مجموعة متنوعة من البروتينات النباتية والحيوانية أعطت أقل خطر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقال مؤلف الدراسة الدكتور Xianhui Qin إن النتائج تشير إلى أن التركيز على مصدر واحد للبروتين يمكن أن يضر بصحة القلب.

وأضاف الدكتور تشين: «الرسالة الصحية للقلب هي أن تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على بروتينات من مصادر مختلفة، بدلاً من التركيز على مصدر واحد للبروتين الغذائي، قد يساعد في منع تطور ارتفاع ضغط الدم».

وتعتمد الدراسة على الملاحظة فقط، ما يعني أنه لم يتمكنوا من إثبات ارتباط تنوع البروتين بشكل قاطع بالوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وبناءً على ذلك، يبدو أن النباتيين قد يفقدون مصادر مهمة للبروتينات، يمكنها أن تحمي من ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تحمي من تصلب الشرايين ومشاكل القلب، والسكتات الدماغية، لأنهم لا يعتمدون سوى على مصادر قليلة من البروتينات، ويستبعدون تناول اللحوم.

وتوصي إرشادات مركز الصحة NHS، البالغين بتناول 50 جراماً من البروتين يومياً.