إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للغرف التجارية

الرياض : البلاد

وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم اتفاقية إنشاء بوابة المشتركين والخدمات الإلكترونية الموحدة للغرف التجارية مع شركة سلوشنز 42، يأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف واللجان الوطنية بالاتحاد في إطار التحول الرقمي وتقديم الخدمات الميسرة للمشتركين في جميع مناطق المملكة ولجميع المستفيدين من خدمات الغرف التجارية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد، حيث وقعها كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة 42 القابضة والرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز 42 المهندس لؤي بن صالح لبني.

وقال المهندس العجلان ” إن الاتحاد يعمل على إنشاء المبادرات التقنية المتقدمة والتي تسهم في تسهيل الخدمات الإلكترونية لجميع مشتركي قطاع الأعمال بالمملكة، وبأن مبادرة تنفيذ بوابة المشتركين والخدمات الإلكترونية الموحدة للغرف جاء لخدمة جميع مشتركي غرف المملكة والتي تبلغ 28 غرفة في بوابة واحدة، وربطها مع الجهات الحكومية لتسهيل الخدمات، مضيفاً بأن المشروع يهدف إلى أتمتة جميع الإجراءات الإدارية وتوحيدها في بوابة واحدة من أجل تحسين خدمات المستخدم، وربطها مع الجهات الحكومية” , مؤكدا أن البوابة ستضم المزيد من الخصائص التي تهم كل مشترك ومستفيد من خدمات الغرف التجارية في المملكة، وبين العجلان أن هذا المشروع يحقق عدداً من أهداف اتحاد الغرف السعودية من أبرزها الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامجها والمساهمة في تطوير مناخ الاستثمار وتمتين العلاقة بين المجلس والغرف السعودية وبين بعضها البعض.

وأبان أن هذه المبادرة تأتي متسقة مع التطور الكبير في الأعمال بالمملكة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الأعمال، وحرص الدولة على تسهيل الخدمات لأصحاب الأعمال والمشتركين وجذب الاستثمارات الخارجية في جعل بيئة المملكة بيئة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي في جذب الشركات العالمية.