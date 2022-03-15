أمير جازان يسلّم 144 فيلا سكنية للمستفيدين بضاحية الملك عبدالله

جازان : البلاد

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، مفاتيح 144 فيلا سكنية من مشروع فلل الوزارة بضاحية الملك عبدالله بجازان.

واستمع سموه خلال التسليم لشرح من مدير فرع شؤون الإسكان بجازان المهندس محمد بكرين، عن المشروع الذي يقام على مساحة تبلغ ١,١٠٦,٠٠٠ أمتار مربعة، والفلل التي تم تسليمها كمرحلة رابعة من أصل ٨١٢ فيلا صممت بأفضل المواصفات، إضافة لما يتوافر بالموقع من المساجد والمرافق الخدمية بما يلبي احتياجات الأسر المستفيدة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الراحة للمواطنين بمختلف مناطق وطننا العزيز.

واطلع سمو أمير جازان على مكونات الفلل السكنية التي تم تسليمها بالمشروع والبالغ عددها ٣٩٥ فيلا، وذلك ضمن مبادرات برنامج الإسكان الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب، من خلال فلل الوزارة أو مشاريع البيع على الخارطة، أو أرض وقرض، أو الإسكان التنموي في المنطقة.

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر ورفع جودة حياة أفرادها، في مجال الإسكان تحقيقًا لرؤية المملكة المستقبلية 2030.