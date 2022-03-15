أخبار موجزة

الخدمات البلدية بنجران

نجران – البلاد

استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه، رئيس القطاع والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات عبد الله بن سعيد. ونوه سموه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع البلدي كغيره من القطاعات الأخرى لتوفير الخدمات والمشاريع التنموية لينعم بها المواطن في كل شبر من أرجاء الوطن.وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات البلدية المقدمة والتحديات التي تواجه الأمانة وآلية التعامل معها ومعالجتها، إضافةً إلى احتياجات المنطقة من المشاريع المستقبلية.حضر اللقاء أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله بن دلبوح.

معالجة التشوهات البصرية بالقصيم

بريدة – البلاد

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بجهود أمانة المنطقة والجهات ذات العلاقة، في معالجة التشوهات البصرية عبر فرق ميدانية مكثفة خلال الفترة الماضية التي أسهمت في المحافظة على المظهر العام للمنطقة سعيًا للوصول إلى بيئة خالية من التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع بالإمارة لاستعراض جهود أمانة المنطقة في معالجة التشوهات البصرية للمرحلة الثانية، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

ونوّه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بما قامت به أمانة المنطقة ورؤساء البلديات والجهات المعنية، من جهود كشفت عنها الأرقام والإحصاءات.



تجميل ميادين حائل

حائل- البلاد

أشاد الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بالجهود المبذولة من أمانة المنطقة والجهات المتعاونة معها في إطار معالجة مواقع التشوه البصري والحرص على تكثيف الأعمال الجمالية في الميادين والشوارع في مدينة حائل وفي المحافظات التابعة للمنطقة.وحث سموه خلال لقائه بمكتبه اليوم , أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي , كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والأفراد من المتطوعين والمواطنين على التعاون وتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية والقادمة لتصبح حائل أجمل.

مشاريع مركز الجراني

طريف- البلاد

تفقّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، مركز الجراني ضمن جولاته التفقدية لمحافظة طريف.وأكد سموه أن هذه الجولة التفقدية تستهدف دفع عجلة التنمية لتشمل المراكز والقرى والهجر كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل, امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. والتقى سموه خلال جولته التفقدية بمحافظة طريف بدر بن نجر الصقر ورئيس المركز فارس بن عطا الله الرويلي وبموظفي المركز.