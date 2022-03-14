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8 فرق تتنافس بالرس لبلوغ ممتاز ناشئي اليد

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1443 هـ      14 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
تنطلق غدًا الثلاثاء الأدوار النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين، المؤهلة للدوري الممتاز، وتستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 8 فرق، وستقام على صالة نادي الحزم بالرس.

وسيشهد أول أيام البطولة إقامة 4 مباريات، حيث سيلعب الترجي مع عرعر في تمام الساعة 2:00 مساءً، ويواجه العمران نظيره الهلال عند الساعة 3:30 مساءً، وذلك ضمن المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية، يتواجه القادسية مع حراء عند الساعة 5:00 مساءً، ويلتقي بعدها الحزم مع الخالدي في الساعة 6:30 مساءً.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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