الأولى 8 فرق تتنافس بالرس لبلوغ ممتاز ناشئي اليد

الدمام- حمودالزهراني

تنطلق غدًا الثلاثاء الأدوار النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين، المؤهلة للدوري الممتاز، وتستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 8 فرق، وستقام على صالة نادي الحزم بالرس. وسيشهد أول أيام البطولة إقامة 4 مباريات، حيث سيلعب الترجي مع عرعر في تمام الساعة 2:00 مساءً، ويواجه العمران نظيره الهلال عند الساعة 3:30 مساءً، وذلك ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، يتواجه القادسية مع حراء عند الساعة 5:00 مساءً، ويلتقي بعدها الحزم مع الخالدي في الساعة 6:30 مساءً.