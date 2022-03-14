8 فرق تتنافس بالرس لبلوغ ممتاز ناشئي اليد

الدمام- حمودالزهراني
تنطلق غدًا الثلاثاء الأدوار النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين، المؤهلة للدوري الممتاز، وتستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 8 فرق، وستقام على صالة نادي الحزم بالرس.
وسيشهد أول أيام البطولة إقامة 4 مباريات، حيث سيلعب الترجي مع عرعر في تمام الساعة 2:00 مساءً، ويواجه العمران نظيره الهلال عند الساعة 3:30 مساءً، وذلك ضمن المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية، يتواجه القادسية مع حراء عند الساعة 5:00 مساءً، ويلتقي بعدها الحزم مع الخالدي في الساعة 6:30 مساءً.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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