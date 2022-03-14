32،3 % نسبة التغطية بمشاريع تصريف الأمطار بجدة

جدة ـ البلاد

حقق برنامج تصريف مياه الأمطار بأمانة محافظة جدة، حتى نهاية العام الماضي 2021م، نسبة تغطية بلغت 23.3 % من إجمالي المساحة المستهدفة والمقدرة بنحو 1,716 كيلو مترًا مربعًا، وذلك من خلال المشاريع المكتملة والجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار ريال، لتأمين سكان مدينة جدة من أخطار مياه الأمطار.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن البرنامج انتهى سابقًا من إنجاز 6 مشاريع أسهمت في معالجة 63 موقعًا حرجًا، منها 25 موقعًا جرى معالجتها خلال الربع الرابع من العام 2021م، لافتًا إلى أن الأمانة اعتمدت 77 حزمة لمشاريع الأمطار، منها 72 حزمة خلال الأعوام (2019-2021)، فيما بلغت نسبة الجاهزة منها للطرح أكثر من 91%.

يذكر أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ 6 مشاريع لتصريف مياه الأمطار, بالإضافة إلى 3 مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار ريال, وتشمل مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، ومشروع حي المنار، ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروع حي التيسير، ومشروع حي الأصالة، ومشروع تخفيض منسوب المياه السطحية (المرحلة الثانية, المرحلة الثالثة, المرحلة الرابعة), إلى جانب توقيع عقود جديدة لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بحي طيبة ومنطقة الهدى والأجاويد وفي المحمدية وعلى طريق الملك فيصل “عابر القارات سابقًا”.