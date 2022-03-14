وزير الخارجية ونظيره السريلانكي يستعرضان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

كولمبو : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية جاميني لاكشمان بييرس، وذلك في مقر وزارة خارجية سريلانكا بالعاصمة كولمبو.

وجرى خلال اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام معالي وزير خارجية سريلانكا، مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.