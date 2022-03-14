معرض جدة للقهوة والشكولاتة يختتم فعالياته وسط إقبال كبير

جدة : البلاد

اختتمت أمس فعاليات معرض جدة للقهوة والشكولاتة، الذي تشرف عليه غرفة جدة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية تقدمها كلية السياحة وجامعة جدة ، ضمن روزنامة فعاليات غرفة جدة للعام الحالي، وسط حضور تجاوز 10 آلاف زائر، وذلك بفندق هيلتون جدة .

وشهدت فعاليات المعرض الذي استمرت لمدة ثلاثة أيام ، العديد من ورش العمل المتخصصة بتعليم صناعة القهوة، ومسابقات الرسم بالقهوة، وعروضا مسرحيه و أنشطة وفعاليات مختصة ببرتوكول الضيافة السعودية، ومزج القهوة بالفنون بالألوان التشكيلية واستخدامها في الرسم التشكيلي.

وأوضح نائب رئيس مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة ثامر العبود ، أن معرض القهوة والشكولاتة في نسخته الأولى يٌعد نقله جميلة في مستوى المعارض المتخصصة بالقهوة والشكولاتة، مبيناً حرص المجلس بغرفة جدة على دعم قطاع الأعمال تعزيزاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص ، مشيداً بدور عدد من القطاعات المشاركة في المعرض .