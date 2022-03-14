الرياضة “شوكان” يتوج بسيارة فروسية بقعاء

حائل- خالد الحامد أقام ميدان الفروسية بمحافظة بقعاء حفل سباقه السابع للموسم الحالي اليوم الاثنين على سيارة مقدمة من أحد الداعمين.

وتكون السباق من شوطين، مسافتهما 1600م. وقد فاز بالشوط الأول مفتوح الدرجات” زاهوم” للمالك والمدرب عبدالله التويجري، وجاء ثانيا ” استشاري” للمالك عبدالله العتيبي والمدرب خلف العايد، فيما حل ثالثا ” باجل العز” للمالك سلطان الكلام والمدرب صالح الطلاع. وحقق الجواد “ شوكان” المركز الأول والسيارة في الشوط الثاني للمالك فهد محمد التميمي والمدرب حمود الحمدان والخيال عيسى القضي. وجاء بالمركز الثاني ” أفندينا ” للمالك عبدالله المطرودي وثالثا ” تركواز” للمالك حمود البقعاوي.

وفي نهاية الحفل، سلم محافظ بقعاء مناور شباب الشريطي، الجوائز ومفتاح السيارة للفائزين.