“بوليفارد رياض سيتي” و”نتروندرلاند” تشهدان أكبر حفلة تنكرية في المملكة

الرياض : البلاد

ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية ضمن إجازة الربيع، حيث تنطلق في منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و “نتروندرلاند” يومي 17 و18 مارس الجاري، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.

لا تفوتكم أكبر حفلة تنكرية بالمملكة … يوم 17 و18 مارس 😎🔥

اللي يلبس زي تنكري كبطل خارق او شخصية انمي يوم ١٧ … او شخصية الافلام والمسلسلات يوم ١٨ بيدخل مجانا في #بوليفارد_رياض_سيتي و #ونتر_وندرلاند … مع جوائز يومية لأفضل المشاركين 💪#موسم_الرياض pic.twitter.com/MHqkErUuXx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2022

وتشمل الجوائز اليومية التي أعلن عنها موسم الرياض، سيارتين و40 بلايستيشن، إضافةً إلى السماح بالدخول إلى “بوليفارد رياض سيتي” و”نتروندرلاند” مجانًا لمرتدي الأزياء التنكرية.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، في حين تلبّي منطقة “ونتروندرلاند”، رغبات أفراد العائلة، حيث تحتوي على سبع مناطق فرعية للألعاب، تحمل كل منطقة هويةً معيّنةً.