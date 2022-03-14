المحليات

أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراض لـ 685 مواطنًاً

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1443 هـ      14 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها : البلاد

أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 685 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراض في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وأوضح أمين عسير وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة من يوم الأحد 17 شعبان حتى يوم الأربعاء 20 شعبان 1443هـ، في الساحة الشعبية على الحزام الدائري بأبها.

وأشار إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، فيما ستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يحضر.

وأكدت اللجنة على ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال، مهيبةً بالجميع الحضور في الوقت المحددة حسب ما هو موضح مُسبقًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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