أمانة المدينة تطور 90 محطة وقود

المنورة المدينة المنورة ـ محمد قاسم

أكدت أمانة المدينة المنورة تطوير أعمال أكثر من 90 محطة وقود، من خلال برنامج تحسين محطات الوقود داخل المدينة , التي تستهدف في مرحلتها الأولى طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني”، طريق الهجرة، طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان – رضي الله عنه -، طريق الملك خالد بن عبدالعزيز “الدائري الثالث”، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز،

مشيرة أن البرنامج يستهدف تطوير أكبر عدد من المحطات القائمة على الطرق الرئيسة، وذلك لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود. وأوضحت الأمانة أن برنامج تحسين محطات الوقود يستهدف المواطن بالدرجة الأولى سواء كان مستفيداً أو مستثمراً، وأنه يتضمن برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي حيث تقوم الأمانة بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالشركات المؤهلة والمتعلقة بمحطات الوقود (التراخيص، المواقع الاستثمارية) وتذليل كافة المعوقات التي تواجه تلك الشركات إن وجدت، بالإضافة إلى دعم الملفات التي تحتاجها الشركات لتحسين أدائها وقد تم إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم.

وأشارت إلى أن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الرئيسة نجح في معالجة السلبيات التي تم رصدها على المحطات والمرافق التابعة لها حيث قامت الأمانة بإعداد آلية تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية على محطات الوقود للوقوف على المحطات ومتابعة تنفيذ الآلية المشار إليها، حيث تم إغلاق محطات الوقود المخالفة التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وروعي في آلية التقييم بأن يتم إغلاق المحطات بشكل كامل وفوري في حال تدني مستوى الخدمة في المساجد ودورات المياه الملحقة بمحطات الوقود، وذلك حسب اللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة.