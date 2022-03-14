آل الشيخ يستقبل المحكمين والمحكمات بالمسابقة المحلية

الرياض : واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ، المحكمين والمحكمات في التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المساجد الأمين العام للمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ سليمان بن فهد الخميس .

ونوه معاليه بالجهود التي قدمها أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة لتمييز الأبرز من بين المتسابقين، كما ثمن دور منسوبي الوزارة لإقامة المسابقة وتنفيذها وفق خطط محكمة وتنظيم دقيق، مؤكدا دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- لهذه المسابقة وغيرها من المسابقات القرآنية التي تشرف على تنفيذها الوزارة.

من جانبه، قدم رئيس وأعضاء لجنة التحكيم بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للبنين الشكر لقيادة المملكة على الدعم التواصل للمحافل القرآنية وتشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم ودعم الجوائز المحلية والعالمية وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك، كما أثنوا على دور وزارة الشئون الإسلامية لإنجاح المسابقة في دورتها الحالية التي اصبحت معلماً من معالم الخير البارزة لخدمة كتاب الله والتفاني في تكريم حفظته.

فيما نوه أصحاب الفضيلة المحكمين بما تحقق من نجاحات في إدارة المسابقة في دورتها الحالية عبر اللجان المختصة والتي تعمل على مدار الساعة منذ انطلاقتها وحتى اختتام التصفيات النهائية لها والتي تمت أمس بمشاركة 119 يمثلون نخبة وصفوة الحفاظ على مستوى المملكة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة .

كما، قدمت المحكمات الشكر للقيادة الرشيدة على دعم بنات الوطن في سبيل العناية بكتاب الله عبر تنظيم المسابقات القرآنية التي تجسد حرص ودور القيادة الرائد في خدمة القرآن الكريم وحملته .

وفي ختام اللقاء قدم معالي الدكتور آل الشيخ للمحكمين والمحكمات نسخاً فاخرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.