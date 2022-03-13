1.3 مليار دولار حصيلة أسهم النهدي

الرياض – البلاد

حددت شركة النهدي الطبية، السعر النهائي لأسهمها المطروحة للاكتتاب عند الحد الأعلى لنطاق السعر المخطط له، وسط استمرار الطلب القوي على الأسهم في المملكة.وقالت الشركة في بيان، إنَّها ستبيع أسهماً بسعر 131 ريالاً (34.92 دولار) للسهم بعد انتهاء الجزء المطروح للمؤسسات.

وتبلغ حصيلة الاكتتاب في أسهم “النهدي” 1.36 مليار دولار، وفق حسابات “بلومبرغ”.

وذكرت الشركة أنه تم تحديد فترة اكتتاب لمدة ثلاثة أيام للمستثمرين الأفراد تبدأ اليوم الأحد . وأفادت بلومبرغ بأن الطرح العام الأولي قد يكون أكبر إدراج في المملكة منذ أن جمعت أرامكو السعودية ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2019.

وفي حين أدت أزمة أوكرانيا إلى إغلاق أسواق الاكتتابات الأولية فعلياً؛ أثبتت أسواق الخليج حتى الآن مرونتها، كما ساعد صعود أسواق الأسهم المحلية على خلفية ارتفاع أسعار النفط في دعم تدفق الصفقات.

ويراهن العديد من بنوك الاستثمار -ومنهم “جيه بي مورغان”، و”سيتي غروب”- على أنَّ الطلب من المستثمرين يشجع على طرح المزيد من الأسهم للبيع.

وجمعت الشركات السعودية ما يقرب من 9.3 مليار دولار من طروحات الأسهم في العام الماضي، مما جعل الرياض أكثر أسواق الاكتتاب العام نشاطاً في الشرق الأوسط وأفريقيا.وكان الاكتتاب العام الأولي لشركة “أكوا باور إنترناشونال” بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي أكبر إدراج في المملكة منذ “أرامكو”.