الرياضة

هالاند وبرشلونة.. الرئيس لابورتا ينهي الجدل حول اللاعب!

محمد ابو الوفاaccess_time10 / شعبان / 1443 هـ      13 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
هالاند برشلونة

لا يزال الجدل دائرًا حول فرضية تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم الواعد إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، لكن رئيس البارسا خوان لابورتا حسم الأمر تمامًا.

وقال رئيس برشلونة خوان لابورتا اليوم الأحد في تصريحات إلى قناة “TV3” الإسبانية عن التعاقد مع هالاند في الميركاتو: “لن نعرّض وضع النادي للخطر الاقتصادي”.

وأضاف لابورتا: “نعمل على مستقبل النادي حاليًا، والأولوية هي إصلاح الوضع الاقتصادي الذي لم يتحسّن بعد.. سنبذل قصارى جهدنا، لكن نقوم بصفقة تعرضنا للخطر”.

يعاني برشلونة حاليًا من الآثار المالية المدمّرة جرّاء جائحة كورونا وسياسات الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وليس من السهل إبرام صفقات كبيرة في الميركاتو.

 في ناحية أخرى يعتد النرويجي هالاند (21 عامًا) أبرز مهاجمي أوروبا وقد تمكّن من تسجيل 80 هدفًا من 79 مباراة مع دورتموند منذ التحاقه بالنادي في عام 2020.

وتتنافس نخبة أندية أوروبا للتعاقد مع هالاند بالميركاتو الصيفي المقبل، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا.

 

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