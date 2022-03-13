هالاند وبرشلونة.. الرئيس لابورتا ينهي الجدل حول اللاعب!

لا يزال الجدل دائرًا حول فرضية تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم الواعد إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، لكن رئيس البارسا خوان لابورتا حسم الأمر تمامًا.

وقال رئيس برشلونة خوان لابورتا اليوم الأحد في تصريحات إلى قناة “TV3” الإسبانية عن التعاقد مع هالاند في الميركاتو: “لن نعرّض وضع النادي للخطر الاقتصادي”.

وأضاف لابورتا: “نعمل على مستقبل النادي حاليًا، والأولوية هي إصلاح الوضع الاقتصادي الذي لم يتحسّن بعد.. سنبذل قصارى جهدنا، لكن نقوم بصفقة تعرضنا للخطر”.

يعاني برشلونة حاليًا من الآثار المالية المدمّرة جرّاء جائحة كورونا وسياسات الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وليس من السهل إبرام صفقات كبيرة في الميركاتو.

في ناحية أخرى يعتد النرويجي هالاند (21 عامًا) أبرز مهاجمي أوروبا وقد تمكّن من تسجيل 80 هدفًا من 79 مباراة مع دورتموند منذ التحاقه بالنادي في عام 2020.

وتتنافس نخبة أندية أوروبا للتعاقد مع هالاند بالميركاتو الصيفي المقبل، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا.