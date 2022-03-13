منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني يناقش الفرص في البلدين

الرياض- البلاد

تنطلق الأحد أعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح المكلف بالتجارة والاستثمار اليوناني كوستاس فراجويانيس، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، والمديرين التنفيذيين لعددٍ من كبرى الشركات السعودية واليونانية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات لمناقشة مستقبل الطاقة، وممكنات قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، ومستقبل قطاعات السياحة، والبناء، والابتكار.

وسيتخلل المنتدى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في المملكة للمستثمرين اليونانيين.

وفي سبتمبر الماضي وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد الشركات اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي يوناني، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة واليونان وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.

ويضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي ، كما يوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين واليونانيين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية ، والعمل على إزالة المعوقات.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان بنحو 7.1 مليارات ريال ، فيما تشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة، فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال اليونانيين، كما يوفر تأسيس مجلس أعمال سعودي يوناني فرصة ثمينة أمام الشركات اليونانية للتعامل مع السوق السعودي الذي يعد واحداً من أسرع الأسواق التجارية نمواً في العالم.