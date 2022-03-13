معرض لتعزيز القهوة السعودية وصناعة الشيكولاته

البلاد ـ خالد بن مرضاح

افتتح صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة، معرض جدة للشوكولاتة والقهوة، والذي يستمر لمدة ثلاث أيام ، ضمن روزنامة فعاليات غرفة جدة للعام الحالي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ووسط حضور كثيف من الزوار.

وتأتي فعاليات المعرض تزامناً مع تسمية وزارة الثقافة العام الجاري 2022 “بعام القهوة السعودية “، حيث يهدف المعرض إلى أن يكون النافذة الأهم للصناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة، من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة الهامة، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة، ومشاركة أبرز صناع ومورد ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة، إذ يحتوي المعرض على العديد من الفعاليات والأنشطة، في مقدمتها بطولة اللاتيه آرت، ومسابقة الرسم بالقهوة، و ركن الضيافة السعودية، إلى جانب ركن خاص للأطفال.

وأوضح رئيس مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة، أن المعرض يعد نقلة نوعية في مستوى المعارض المتخصصة في القهوة والشكولاتة، لا سيما في ظل اطلاق وزارة الثقافة للعام الحالي بعام القهوة السعودية، مشيراً إلى أن القهوة أصبحت من أسهل المشاريع التي يتبناها رواد الاعمال، حيث وجدنا أسماءً محلية بدأت تنافس الأسماء العالمية، وهذا بفضل وتوفيق من الله، ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهم الله -، وفي نفس الوقت بتميز رواد الاعمال في السعودية بتنظيم المعارض وتبني الأفكار والمشاريع.