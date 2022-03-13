مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة مع منظمة اليونيسيف

الرياض : البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة باليمن، يستفيد منها 33.235 فردًا، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج السيد الطيب آدم، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير مصادر مياه صالحة للشرب للمناطق الأكثر احتياجًا في اليمن، والمساهمة في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، والعناية بالنظافة الشخصية والصرف الصحي، كما تستهدف الاتفاقية زيادة الوعي الصحي وبناء القدرات.

وسيجري بموجب المشروع المُوقع إعادة تأهيل 7 مصادر مياه بكامل ملحقاتها من مضخات وتمديدات لازمة وخزانات المياه والطاقة الشمسية، وبناء 73 دورة مياه لمخيمات النازحين في مأرب، فضلاً عن عقد 12 دورة في التثقيف الصحي في جميع المناطق المستهدفة لرفع الوعي البيئي والصحي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بقطاع المياه وتهيئة البيئة الصحية في الجمهورية اليمنية.