لقاء تعريفي لتحقيق مفهوم جودة الحياة

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

أقامت مؤسسة جائزة المدينة المنورة اللقاء التعريفي لجائزة البيئة لتحقيق مفهوم جودة الحياة وتأصيل مفاهيم البيئة ( لنا ولأجيالنا ) ودور الفرد في الحفاظ على البيئة والاستفادة من الموارد لدعم اقتصاد المنطقة وتحفيز الباحثين لإنتاج أبحاث وحلول للتحديات البيئية وطرح افكار مستقبلية قابلة لتطبيق وتصميم برامج مبتكرة بمشاركة بين القطاعات المختلفة لتحسين البيئة المحلية.

وصممت الجائزة التي تستهدف في المرحلة الاولى كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في حين تضم المرحلة الثانية كافة قطاعات المرحلة الأولى إضافة إلى الباحثين ورواد الأعمال والمتطوعين ، ليكون التنافس عليها بين ستة أفرع يتم تنفيذها على مرحلتين على مدار عامين حيث استغرق الإعداد للمرحلة الأولى للجائزة الربع الرابع من عام 2021م التي صممت لتتيح التنافس في ثلاثة أفرع مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي واستخدام بدائل البلاستيك وإنتاج أعمال التوعية البيئية ، فيما يتم اطلاق المرحلة الثانية في الربع الرابع من عام 2022م تُطرح من خلالها ثلاثة أفرع البحث والابتكار في مجالات البيئة وإعادة التدوير ومكافحة الانبعاث الكربوني.