في انطلاق نسختها الثانية.. بطولة (كأس آسيا) لأحياء عسير تحتفي بنادي الهلال

أبها- سهام العناني
افتتحت بطولة (كأس آسيا لأحياء عسير) لعام 2021- 2022 المقامة تحت مظلة رابطة الهواة لكرة القدم وبتنظيم عراب التنظيم بالمنطقة الجنوبية، ظافر مهدي القحطاني، الذي يعتبر من أبرز المنظمين على مستوى بطولات أحياء المنطقة الجنوبية لكرة القدم.
تقام البطولة على ملعب أكشن بخميس مشيط، برعاية كريمة من فيصل رائف بدوي الذي يحمل كأس البطولة اسمه تقديراً لما قدمة من لمسة وفاء لأبناء الجنوب، وقد أعلن انطلاق البطولة.
بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا ظافر مهدي القحطاني كلمة الافتتاح، التي أعرب فيها عن سعادته بتحقيق ممثل الوطن نادي الهلال السعودي بطولة كأس آسيا للمرة الثامنة في تاريخه، وأن إقامة هذه البطولة تأتي احتفالاً لجماهير الزعيم الهلال بالمنطقة الجنوبية وتكريماً منهم لأبناء المنطقه لقضاء أجمل الأوقات طوال أيام البطولة.
وقد قدم شكره كذلك لرعاة البطولة، وعلى رأسهم الراعي الرسمي صحيفة (البلاد)، وقد تضمن حفل الافتتاح الألعاب النارية وعروض الصوت والضوء والأهازيج الوطنية والترحيبية و”أوبريت وطني” للشاعر والمنشد سعيد بن وارد القحطاني والمنشد علي بن دغروش القحطاني وأداء فرقة تراث الجنوب بقيادة عبدالله آل شاهر احتفاء وابتهاجا بما حققه نادي الهلال.
وقد جمعت مباراة الافتتاح فريقي بلد الوليد والصقور، وانتهت بفوز بلد الوليد بهدف مقابل لاشيء، علماً أن البطولة يشارك فيها 21 فريقاً.