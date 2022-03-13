رُغم العقوبات.. تشيلسي يُلحق أول هزيمة بنيوكاسل في 2022

حقق تشيلسي فوزًا متأخرًا أمام نيوكاسل يونايتد أمسية اليوم الأحد بنتيجة 1-0 ضمن مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل الألماني كاي هافيرتز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 89 ليمنح تشيلسي النقاط الـ3 ويؤمن به الترتيب الثالث على لائحة المسابقة بواقع 59 نقطة.

أول هزيمة لنيوكاسل في عام 2022

الهزيمة اعتبرت الأولى لنادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2022، إذ يمر “الماغبايس” بسلسلة لا هزيمة ممتدة منذ 9 جولات.

تعود آخر هزيمة لنيوكاسل في البريميرليغ إلى تاريخ 19 ديسمبر 2021 عندما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 في ملعب “سانت جيمس بارك”.



تشيلسي متماسك رغم العقوبات

ومع العقوبات التي أقرتها السلطات البريطانية بحق تشيلسي ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش بتجميد أصوله وأمواله، فإن النادي اللندني لا يزال صامدًا.

إذ حقق تشيلسي فوزه الـ5 تواليًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وإجمالًا يمر بسلسلة لا هزيمة على مستوى كل البطولات ممتدة منذ 12 مباراة.