خارطة أسعار الأراضي في الأحياء السكنية بالمدن

جدة – البلاد

تباينت أسعار الأراضي في مختلف أحياء المدن، حيث شهد حي طيبة بالرياض أعلى نسبة ارتفاع في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 28% ليصل إلى 510 ريالات مقارنة بـ 400 ريال في الربع الثالث ، فيما كان سعر المتر المربع في حي النزهة بالرياض الأكثر انخفاضا بنسبة 27%.

ونشرت الهيئة العامة للعقار تفاصيل أسعار المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع 2021 في عدد من أحياء الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وطبقا لبيانت الرصد سجل حي النخيل في مدينة الرياض السعر الأعلى للأراضي السكنية بـ 5666 ريالا للمتر المربع، والأدنى حي الغنامية بسعر 306 ريالات.

وفي مدينة جدة، كان حي الشاطئ الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في جدة بـ 5014 ريالا للمتر مربع ، وحي الصالة بمتوسط 1404 ريالات، فيما كان سعر المتر المربع في حي العشيرية وحي المرجان الأكثر انخفاضا بنسبة 20%. وكان ، والأدنى جوهرة ثول بسعر 148 ريالا.

وفي مكة المكرمة سجل حي بطحاء قريش الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في مكة المكرمة بـ 2428 ريالا للمتر المربع ، وحي الحمراء وأم الجود بمتوسط 1978 ريالا، فيما كان جبل النور الأدنى بسعر 661 ريالا.

وبالنسبة للمدينة المنورة، سجل حي عروة بالمدينة المنورة الأعلى في أسعار الأراضي السكنية بـ 2412 ريالا للمتر المربع، وارتفع حي الزهرة بنسبة 28% ليصل إلى 747 ريالا، فيما سجل سعر المتر المربع في حي العزيزية انخفاضا بنسبة 22% ، و والأدنى حي المندسة بسعر 134 ريالا.

وفيما يخص مدينة الدمام، كان حي القصور الأعلى في أسعار الأراضي السكنية حيث بلغت 2867 ريالا للمتر ، وارتفع حي الحسام بمتوسط سعر المتر المربع بنسبة 27% ليصل إلى 2766 ريالا، فيما كان سعر المتر المربع في حي المنار الأكثر انخفاضا بـ22% ، والأدنى حي الفرسان بسعر 951 ريالا.