حماقي وتايفا وأصيل يتألقون في جدة

جدة- خالد بن مرضاح

أحيا الفنان محمد حماقي حفل جماهيري وسط حضور كبير لجمهوره، أثناء مشاركته في مهرجان JTTX في جدة، حيث قدم حماقي خلال الحفل كوكبة من أشهر أغنياته بجانب اغنيات ألبومه الأخير يا فاتني.

كما تخلل الحفل مقطوعات موسيقية ، قام بتقديمها DJ أصيل أشعلت أجواء سهرة جدة وسط تفاعل الحضور.



ومن بعده صعد مغني الراب العالمي الأمريكي مايكل راي نغوين ستيفنسون، الشهير باسم (تايغا)، الذي اشعل المسرح بمجموعة من أعماله المميزة.

بالإضافة الى 17 دي جي شاركوا من داخل المملكة وخارجها شاركوا.

وقال المدير التنفيذي المهندس حمزة ناصر: ان هذا المهرجان يقام بعد سنتين من تأجيله بسبب جائحة كورونا